ترامب سيلقي خطاب حال الاتحاد في الكونغرس في 24 شباط

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون أن الرئيس دونالد ترامب سيلقي خطاب حال الاتحاد الأول له في ولايته الرئاسية الثانية، في 24 شباط.وجاء في رسالة وجّهها جونسون إلى ترامب: "نتطلع إلى المضي قدما في العمل الهام الذي ينتظرنا في العام 2026، لخدمة الشعب الأميركي والدفاع عن الحرية".وتابع: "أدعوكم لإلقاء خطاب في جلسة مشتركة للكونغرس يوم الثلاثاء 24 شباط 2026، في قاعة مجلس النواب الأميركي".