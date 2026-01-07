ترامب يسعى لرفع ميزانية الدفاع من تريليون إلى 1,5 تريليون دولار في 2027

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الأربعاء إنه يريد زيادة ميزانية الدفاع الأميركية العام المقبل بنسبة 50 في المئة لتصل إلى 1,5 تريليون دولار، وذلك لمواجهة "أوقات مضطربة وخطيرة".



وقال ترامب على منصته تروث سوشال: "لقد قررت أنه، من أجل مصلحة بلدنا، خصوصا في هذه الأوقات المضطربة والخطيرة للغاية، ينبغي ألا تكون ميزانية جيشنا للعام 2027 تريليون دولار، بل 1,5 تريليون دولار".









