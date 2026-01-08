مقتل شرطي إيراني طعنا خلال اضطرابات قرب طهران

قُتل شرطي إيراني طعنا خلال اضطرابات قرب العاصمة طهران، مع دخول الاحتجاجات على غلاء المعيشة في إيران يومها الثاني عشر، على ما أفادت وسائل إعلام محلية الخميس.



وقالت وكالة أنباء فارس إن شاهين دهقان، وهو شرطي في مدينة ملارد في غرب طهران، "استُشهد قبل ساعات إثر تعرضه للطعن أثناء محاولته السيطرة على الاضطرابات" في المنطقة، مضيفة أن الجهود جارية لتحديد هوية المرتكبين.