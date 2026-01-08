مسؤول كبير في المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني: المحادثات مع الجانب السعودي مثمرة

أعلن محمد الغيثي المسؤول كبير في المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني اليوم الخميس إن المحادثات مع السعودية مثمرة، وأكد على الثقة الكاملة في المملكة.



وقال متحدثا من الرياض:"أكدنا على رفضنا لكل ما يضر بوحدة الصف، و على كل ما يخدم قضية الجنوب، وفي هذا الإطار، نثمّن جهود الأشقاء في المملكة على دعوتهم ورعايتهم لمؤتمر الحوار الجنوبي الخاص بإيجاد حل لقضية الجنوب. ونؤكد على دعمنا الكامل وثقتنا المطلقة بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة".