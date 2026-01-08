ترامب يجري محادثات مع رئيس كولومبيا ويقول إنهما سيلتقيان بالبيت الأبيض

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن ترتيبات تجري لعقد لقاء مع الرئيس الكولومبي غوستابو بيترو في البيت الأبيض بواشنطن، وذلك بعد محادثات بينهما يوم الأربعاء.



وفي منشور على تروث سوشيال، قال ترامب إن بيترو اتصل "لشرح وضع المخدرات والخلافات الأخرى التي كانت بيننا".