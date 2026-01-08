أستراليا تنشئ لجنة تحقيق فدرالية بشأن هجوم شاطئ بونداي في سيدني

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الخميس تشكيل لجنة تحقيق فدرالية في إطلاق النار الجماعي الذي أودى بـ15 شخصا على شاطئ بونداي في سيدني، إثر مطالبات من جهات كثيرة في البلاد بكشف ملابسات الهجوم.



وقال ألبانيزي للصحافيين أثناء إعلانه عن تشكيل لجنة التحقيق الفدرالية رفيعة المستوى: "لقد أكدت مرارا أن أولوية حكومتنا هي تعزيز الوحدة والتماسك الاجتماعي. وهذا ما تحتاجه أستراليا للتعافي".