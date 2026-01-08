"أكثر من مليون" أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه بعد ضربات روسية



أُعلن وزير أوكراني الخميس أن "أكثر من مليون أسرة" في منطقة دنيبروبتروفسك بوسط أوكرانيا باتت محرومة من المياه والكهرباء بعد ضربات روسية ليلية استهدفت البنية التحتية للطاقة.



وأوضح نائب رئيس الوزراء لإعادة إعمار أوكرانيا أوليكسي كوليبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "أعمال التصليح تتواصل في منطقة دنيبروبتروفسك لإعادة توفير التدفئة والمياه لأكثر من مليون مشترك".

