رئيس البرلمان: تركيا مستعدة لتقديم الدعم لإنهاء الاشتباكات في حلب بسوريا

أعلن رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش اليوم الخميس أن تركيا تتابع المستجدات في مدينة حلب السورية ساعة بساعة ومستعدة لتقديم الدعم لإنهاء الاشتباكات هناك.



وأدى قتال عنيف في المدينة الواقعة شمال سوريا بين قوات الحكومة ومقاتلين أكراد إلى نزوح آلاف المدنيين من منازلهم أمس الأربعاء، ووردت تقارير عن وساطة أميركية لخفض التصعيد.