الجيش الإسرائيلي: قصف موقع في غزة بعد محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد عملية إطلاق صاروخ فاشلة بالقرب من مدينة غزة اليوم الخميس واستهدف موقع الإطلاق.



وقال مصدر في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن الحركة تتحقق مما قالته إسرائيل.