السلطات السورية تمهل المدنيين لمغادرة حيين ذوي غالبية كردية في حلب قبل استئناف القصف

حدّدت السلطات السورية الخميس مهلة جديدة لخروج المدنيين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود اللذين تقطنهما غالبية كردية في مدينة حلب، قبل بدء استهداف مواقع القوات الكردية، بعد يومين من اندلاع اشتباكات هي الأعنف بينهما.



وتبادلت القوات الحكومية والكردية منذ الثلاثاء الاتهامات بإشعال الاشتباكات التي أوقعت حتى 17 قتيلا على الأقل، بينهم 16 مدنيا. وهي تأتي على وقع تعثر المفاوضات بين دمشق وقوات سوريا الديموقراطية (قسد)، منذ توقيعهما اتفاقا في آذار نصّ على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.



وأعلنت سلطات محافظة حلب "إعادة فتح ممرّين إنسانيين لتأمين خروج المدنيين" من الحيين بين العاشرة صباحا والواحدة ظهرا (07,00-10,00 ت غ).



وحذّر الجيش السوري في بيان من أنه سيبدأ بعد نصف ساعة من انقضاء المهلة "عمليات استهداف مركّزة ضد مواقع تنظيم قسد".



وتشهد حلب، ثاني كبرى مدن سوريا، الخميس اقفالا للمدارس والجامعات والمؤسسات، لليوم الثاني على التوالي، بالتزامن مع استمرار تعليق حركة الطيران في مطارها الدولي.



وخرج الأربعاء الآلاف من سكان الشيخ مقصود والأشرفية، بينهم نساء وأطفال ومسنون، بعد فتح السلطات "ممرين انسانيين"، بينما طالبت الحكومة "بخروج المجموعات المسلحة" منهما.

