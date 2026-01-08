الأخبار
سانشيز: إسبانيا مستعدة لإرسال جنود ضمن قوات لحفظ السلام "في فلسطين"
أخبار دولية
2026-01-08 | 06:11
سانشيز: إسبانيا مستعدة لإرسال جنود ضمن قوات لحفظ السلام "في فلسطين"
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز استعداده لإرسال عناصر ضمن قوات لحفظ سلام "في فلسطين" عندما "تسنح الفرصة"، كما فعل سابقا في أوكرانيا.
وقال رئيس الوزراء الاشتراكي في خلال حفل تهنئة في مدريد لسفراء إسبانيا بمناسبة السنة الجديدة: "سأقترح على البرلمان، عندما تسنح الفرصة، نشر قوات حفظ سلام في فلسطين، عندما نتمكن أخيرا من تحديد كيفية المضي قدما في جهود التهدئة، وعلى المدى المتوسط، أو نأمل في وقت أقرب، الاعتراف بدولتي إسرائيل وفلسطين".
وأضاف: "لن ننسى طبعا فلسطين وقطاع غزة"، بعد تطرقه مجددا إلى أهمية إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا.
وتابع: "ينبغي على إسبانيا أن تشارك بفعالية في إعادة بناء الأمل في فلسطين. الوضع هناك لا يزال غير محتمل".
ولفت الى أنه "لا شكّ في أن قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وآمنة، هو الحلّ الأمثل لتحقيق الاستقرار والتنمية والتقدّم في منطقة بالغة الأهمية لقارّتنا وبلادنا، سواء من الناحية الجيوسياسية أو الجيوستراتيجية".
