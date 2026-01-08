روسيا ستعتبر أي وجود عسكري غربي في أوكرانيا "هدفا مشروعا"

أكدت روسيا أنها ستعتبر أي وجود غربي في أوكرانيا "هدفا مشروعا" لقواتها المسلحة، بعد أن أعلن الأوروبيون نيتهم نشر آلاف الجنود في البلاد بعد الحرب.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان إنّ "كل هذه الوحدات والمنشآت ستُعتبَر أهدافا عسكرية مشروعة للقوات المسلحة الروسية. وقد تكررت هذه التحذيرات مرات عدة على أعلى المستويات، ولا تزال قائمة".