الخارجية الصينية: استيلاء الولايات المتحدة على سفن أجنبية انتهاك للقانون الدولي

بعد ان احتجزت الولايات المتحدة ناقلتي نفط مرتبطتين بفنزويلا في المحيط الأطلسي، إحداهما ترفع العلم الروسي، قالت وزارة الخارجية الصينية إن احتجاز الولايات المتحدة سفناً أجنبية في المياه الدولية يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، مؤكدة معارضتها للعقوبات الأحادية غير القانونية.