الاتحاد الأوروبي يدعو إلى "ضبط النفس" بعد مواجهات حلب

دعا الاتحاد الأوروبي إلى "ضبط النفس" و"حماية المدنيين" في مدينة حلب السورية حيث تدور اشتباكات بين القوات الحكومية ومقاتلين أكراد، معربا عن "قلقه البالغ" حيال الوضع.



وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنور العنوني: "ندعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وحماية المدنيين والسعي لحل سلمي ودبلوماسي".



ويأتي البيان عشية زيارة مقررة لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا إلى دمشق لعقد محادثات مع القيادة السورية.