ماكرون: الولايات المتحدة "تتخلى تدريجيا" عن حلفاء و"تتجاهل القواعد الدولية"

أعرب الرئيس إيمانويل ماكرون في خطابه السنوي أمام السفراء الفرنسيين عن أسفه لأن الولايات المتحدة "تتخلى تدريجيا" عن حلفاء لها و"تتجاهل القواعد الدولية"، متحدثا عن "عدوانية استعمارية جديدة" متنامية في العلاقات الدبلوماسية.



وقال الرئيس الفرنسي إن "أداء المؤسسات متعددة الأطراف يتراجع بشكل مطّرد. نحن نعيش في عالم قوى عظمى لها رغبة حقيقية لتقاسم العالم في ما بينها".