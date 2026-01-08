زيلينسكي: خطة الضمانات الأمنية الأميركية لأوكرانيا باتت شبه جاهزة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن مسودة خطة تحدد الضمانات الأمنية الأميركية لبلاده باتت "جاهزة عمليا" لتقديمها إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب للموافقة عليها.



وقال زيلينسكي عبر منصة "إكس" إن "الوثيقة الثنائية المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا باتت جاهزة عمليا لوضع اللمسات الأخيرة عليها على أعلى مستوى مع رئيس الولايات المتحدة".





