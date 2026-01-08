الأونروا تعتزم افتتاح مقر لها في تركيا خلال أسابيع

أعلن فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في أنقرة أن الوكالة تعتزم افتتاح مقرًا لها في تركيا خلال أسابيع.وأوضح في مؤتمر صحفي أن الوكالة وقعت الاتفاقية النهائية مع الحكومة التركية لإنشاء المقر وأنها سعيدة للغاية بتواجدها الدائم في البلاد.