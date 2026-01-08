قائد قوات سوريا الديموقراطية: استمرار القتال في حلب "يقوّض فرص" التفاهم مع الحكومة

حذّر قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي من أن تواصل القتال في مدينة حلب "يقوّض فرص" التفاهم مع الحكومة، عقب يومين من الاشتباكات العنيفة بين الطرفين أوقعت 17 قتيلا على الأقل.وقال عبدي في بيان إن "الاستمرار في نهج القتال ولغة الحرب يقوّض فرص الوصول إلى تفاهمات، ويهيّئ الظروف لتغييرات ديموغرافية خطيرة".