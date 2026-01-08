الأخبار
ترامب يأمر بسحب واشنطن من عشرات المعاهدات والمنظمات الدولية بينها لجنة مناخية مرجعية
أخبار دولية
2026-01-08
ترامب يأمر بسحب واشنطن من عشرات المعاهدات والمنظمات الدولية بينها لجنة مناخية مرجعية
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمرا بسحب الولايات المتحدة من معاهدة ومن لجنة علمية مرجعية في مجال تغير المناخ، إلى جانب عشرات المنظمات الأخرى، بدعوى أنها لا تخدم المصالح الأميركية، في خطوة جديدة تمسّ التعاون الدولي في هذا المجال.
وأعلن البيت الأبيض أن الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس الأميركي يُلزم الولايات المتحدة بالانسحاب من 66 منظمة، نصفها تقريبا تابع للأمم المتحدة.
ومن بين هذه المنظمات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهي المعاهدة الأساسية لكل الاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بالمناخ والتي أُبرمت عام 1992 في قمة الأرض في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
