الصومال يقول إنه فتح تحقيقا للتأكد مما إذا كانت مطاراته استخدمت لنقل الزبيدي

أعلنت إدارة الهجرة والمواطنة في الصومال أنها بدأت تحقيقًا بعد أن اتهم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الإمارات بتهريب زعيم انفصالي يمني من البلاد عبر مطار مقديشو.



وقال التحالف إن عيدروس الزبيدي، زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات غادر اليمن بحرا متوجها إلى منطقة أرض الصومال، قبل أن يستقل طائرة إلى مقديشو، والتي تم تتبعها لاحقا إلى مطار عسكري في أبوظبي.



وأكد الصومال أنه يجري تحقيقًا فيما إذا كان المطار قد استُخدم بشكل غير قانوني.