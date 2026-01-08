مبعوث ‍الأميركيّ ‍الخاص ⁠لسوريا: ​واشنطن ‍تتابع ‍عن ‌كثب ⁠التطورات ⁠في ‍منطقتي ‍الأشرفية ‌والشيخ ​مقصود ​في ⁠حلب

تتابع الولايات المتحدة عن كثب التطورات في حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب بقلق بالغ، على ما أكّد الموفد الأميركيّ توم براك.



وتحثّ الأطراف جميعها على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووضع حماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم فوق كل الاعتبارات الأخرى.



وقال: "على مدى الأشهر الثلاثة عشر الماضية، خطت سوريا خطوات تاريخية نحو الاستقرار والمصالحة الوطنية وإعادة الإعمار بعد عقود من الصراع المدمر".



وأضاف: "أنّ المناقشات التاريخية التي عقدت هذا الأسبوع مع الممثلين الإسرائيليين تشكل خطوة محورية نحو السلام الإقليمي الأوسع، وتؤكد التزام سوريا الراسخ بكسر دائرة العنف والمعاناة والفظائع التي ابتليت بها أمتها لأكثر من نصف قرن".



ورأى أنّه لا يمكن تحقيق تحولات عميقة من هذا النوع بين عشية وضحاها.



ولفت إلى انّ "الندوب العميقة للصراع الذي طال أمده تتطلب وقتاً للشفاء، والتقدم الدائم يتطلب الصبر والتسامح والتفاهم المتبادل الحقيقي بين كافة شرائح المجتمع السوريّ".



وقال: "مع ذلك، فإننا لا نزال ثابتين على رؤية سوريا التي تضمن الإدماج الكامل والحقوق المتساوية لكل مواطن —السني والأكراد والدروز والمسيحيين والعلويين وجميع الطوائف الأخرى— من دون استثناء".



وذكّر أنّهم "في الأسبوع الماضي فقط، وقفوا على عتبة إبرام اتفاقية التكامل في 10 أذار 2025 بنجاح بين قوات سوريا الديمقراطية (SDF) والحكومة السورية—، وهو اتفاق من شأنه أن يعزز بشكل كبير التنسيق الأمنيّ والحكم المشترك والوحدة الوطنية. ويظل هذا الهدف قابلا للتحقيق إلى حد كبير".



وأبدى استعدادهم، في التعاون مع حلفائهم وشركائهم "الإقليميين المسؤولين"، لتسهيل الجهود الرامية إلى تهدئة التوترات وإتاحة فرصة متجددة لسوريا وشعبها لاختيار طريق الحوار بدلاً من الانقسام.



ووجه نداءً عاجلًا إلى قيادة الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية والسلطات المحلية في المناطق الخاضعة للإدارة الكردية وجميع الجهات المسلحة على الأرض: وقف الأعمال العدائية، وتخفيف التوترات على الفور، والالتزام بخفض التصعيد. فلنعطي الأولوية لتبادل الأفكار والمقترحات البناءة على تبادل النار. إن مستقبل حلب، وسوريا ككل، ملك لشعبها ويجب تشكيله بالوسائل السلمية، وليس العنف.