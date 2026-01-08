الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مبعوث ‍الأميركيّ ‍الخاص ⁠لسوريا: ​واشنطن ‍تتابع ‍عن ‌كثب ⁠التطورات ⁠في ‍منطقتي ‍الأشرفية ‌والشيخ ​مقصود ​في ⁠حلب

أخبار دولية
2026-01-08 | 14:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مبعوث ‍الأميركيّ ‍الخاص ⁠لسوريا: ​واشنطن ‍تتابع ‍عن ‌كثب ⁠التطورات ⁠في ‍منطقتي ‍الأشرفية ‌والشيخ ​مقصود ​في ⁠حلب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مبعوث ‍الأميركيّ ‍الخاص ⁠لسوريا: ​واشنطن ‍تتابع ‍عن ‌كثب ⁠التطورات ⁠في ‍منطقتي ‍الأشرفية ‌والشيخ ​مقصود ​في ⁠حلب

تتابع الولايات المتحدة عن كثب التطورات في حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب بقلق بالغ، على ما أكّد الموفد الأميركيّ توم براك. 

وتحثّ الأطراف جميعها على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووضع حماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم فوق كل الاعتبارات الأخرى.

وقال: "على مدى الأشهر الثلاثة عشر الماضية، خطت سوريا خطوات تاريخية نحو الاستقرار والمصالحة الوطنية وإعادة الإعمار بعد عقود من الصراع المدمر".

وأضاف: "أنّ المناقشات التاريخية التي عقدت هذا الأسبوع مع الممثلين الإسرائيليين تشكل خطوة محورية نحو السلام الإقليمي الأوسع، وتؤكد التزام سوريا الراسخ بكسر دائرة العنف والمعاناة والفظائع التي ابتليت بها أمتها لأكثر من نصف قرن".

ورأى أنّه لا يمكن تحقيق تحولات عميقة من هذا النوع بين عشية وضحاها. 

ولفت إلى انّ "الندوب العميقة للصراع الذي طال أمده تتطلب وقتاً للشفاء، والتقدم الدائم يتطلب الصبر والتسامح والتفاهم المتبادل الحقيقي بين كافة شرائح المجتمع السوريّ".

وقال: "مع ذلك، فإننا لا نزال ثابتين على رؤية سوريا التي تضمن الإدماج الكامل والحقوق المتساوية لكل مواطن —السني والأكراد والدروز والمسيحيين والعلويين وجميع الطوائف الأخرى— من دون استثناء".

وذكّر أنّهم "في الأسبوع الماضي فقط، وقفوا على عتبة إبرام اتفاقية التكامل في 10 أذار 2025 بنجاح بين قوات سوريا الديمقراطية (SDF) والحكومة السورية—، وهو اتفاق من شأنه أن يعزز بشكل كبير التنسيق الأمنيّ والحكم المشترك والوحدة الوطنية. ويظل هذا الهدف قابلا للتحقيق إلى حد كبير".

وأبدى استعدادهم، في التعاون مع حلفائهم وشركائهم "الإقليميين المسؤولين"، لتسهيل الجهود الرامية إلى تهدئة التوترات وإتاحة فرصة متجددة لسوريا وشعبها لاختيار طريق الحوار بدلاً من الانقسام.

ووجه نداءً عاجلًا إلى قيادة الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية والسلطات المحلية في المناطق الخاضعة للإدارة الكردية وجميع الجهات المسلحة على الأرض: وقف الأعمال العدائية، وتخفيف التوترات على الفور، والالتزام بخفض التصعيد. فلنعطي الأولوية لتبادل الأفكار والمقترحات البناءة على تبادل النار. إن مستقبل حلب، وسوريا ككل، ملك لشعبها ويجب تشكيله بالوسائل السلمية، وليس العنف.

آخر الأخبار

أخبار دولية

‍الأميركيّ

‍الخاص

⁠لسوريا:

​واشنطن

‍تتابع

⁠التطورات

‍منطقتي

‍الأشرفية

‌والشيخ

​مقصود

LBCI التالي
السلطات السورية تفرض حظرا للتجول في ستّة من أحياء حلب "حتى إشعار آخر"
إسرائيل تمنع عمال إغاثة من دخول غزة ومنظمات تواجه خطر تعليق عملها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-01-07

الحكومة السورية تطالب المقاتلين الأكراد بالخروج من حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-08

الجيش السوري يصدر أوامر بإخلاء مواقع في حيي "الشيخ مقصود" و"الأشرفية" في حلب

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-07

الإخبارية السورية: "قسد" تجدد استهداف الأحياء القريبة من حيّي "الأشرفية" و"الشيخ مقصود" في حلب

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-08

الجزيرة: تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن السورية وقسد في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:55

البابا لاوون الرابع عشر: للفلسطينيين الحق في العيش بسلام على أرضهم

LBCI
أخبار دولية
05:40

خامنئي: إيران لن تتراجع في مواجهة مثيري الشغب

LBCI
أخبار دولية
05:29

مجالس كردية في حلب السورية ترفض دعوات إخلاء مناطقها

LBCI
أخبار دولية
04:58

قناة سعودية: أعضاء بالانتقالي الجنوبي اليمني اتفقوا على حل المجلس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-07

اليكم موعد الزيارة الرسولية للحبر الأعظم الى لبنان...

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-29

الصدي لـ #حوار_المرحلة: ليس لدينا أي شيء لنخبئه وطلبنا من مجلس الوزراء السماح بكسر حصرية اختبار نوعية الفيول الذي كان في دبي وطلبنا أن يكون هناك شركة مراقبة لتعبئة الفيول وبحسب قانون العقوبات شراء لبنان للفيول الروسي لا يتخطى السعر المسموح

LBCI
صحف اليوم
2026-01-08

أبو فاعور لـ"الأنباء الكويتية": اتجاه لتأجيل الانتخابات النيابية شهر أو شهرين وهي ستحصل لا محالة

LBCI
صحف اليوم
2025-12-09

الجيش تحت الترهيب الأميركي: مواجهة حزب الله أو الحرمان من المساعدات (الأخبار)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:37

انطلاق مباحثات عراقجي في لبنان… التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

إذا كان عملك ضمن هذه الفئات فمستقبلك المهني بأمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

ترامب يبني إمبراطورية نفط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

في حلب... التصعيد سيد الموقف وإسرائيل وتركيا تدخلان على خط الاشتباك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

حصر السلاح شمال الليطاني pending

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الحاكم يتحرك لاستعادة أموال مختلسة وأموال من الدولة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:43

مقدمة النشرة المسائية 8-1-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ايران في لبنان مجددًا لهذا السبب..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

رحل هلي ابن فيروز وبقيت اغنيته : "سلملي عليه...انت يلي بتفهم عليه"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
13:40

ريم السعيدي تكشف: "خسرت جنيني وأعيش حالة صعبة" (صور)

LBCI
أخبار لبنان
11:59

وزير الداخلية: قرار في شأن تنظيم عمل راكني السيارات

LBCI
حال الطقس
00:20

أمطار ورياح وبرودة... منخفض جوي أول يطال لبنان

LBCI
خبر عاجل
09:57

وفاة هلي الرحباني نجل السيدة فيروز

LBCI
اقتصاد
02:13

تراجع في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
07:28

سلام: أثمّن عاليًا الجهود الكبيرة التي بذلها الجيش وأؤكّد الحاجة إلى دعمه لوجستيًا وماديًا لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة والمراحل التي تليها في أسرع وقت

LBCI
أمن وقضاء
08:40

عذب زوجته وابنه وابنته وضربهم بكابل كهربائي وخرطوم مياه و"رفش زراعي"...

LBCI
خبر عاجل
05:26

الجيش الإسرائيليّ: نهاجم في هذه الاثناء أهدافًا تابعة لحزب الله في عدة مناطق جنوب لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More