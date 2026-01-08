السلطات السورية تفرض حظرا للتجول في ستّة من أحياء حلب "حتى إشعار آخر"

أعلنت السلطات السورية فرض حظر تجول في عدد من أحياء حلب بينها حيان ذوا غالبية كردية مع استمرار الاشتباكات بين القوات الحكومية والكردية لليوم الثالث على التوالي.



وأفاد بيان صادر عن قيادة الأمن الداخلي فرض حظر تجوال في حيي الأشرفية والشيخ مقصود ذوي الغالبية الكردية وأربعة أحياء مجاورة "بدءًا من مساء اليوم وحتى إشعار آخر"، داعية لعدم التنقل في هذه الأحياء.