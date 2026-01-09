الحكومة السورية تعلن وقف إطلاق النار في حلب

أعلنت وزارة الدفاع السورية وقف إطلاق النار في حلب فجر الجمعة بعد أيام من الاشتباكات بين القوات الحكومية والكردية.



وأفادت وزارة الدفاع في بيان بانه "انطلاقًا من الحرص التام على سلامة أهلنا المدنيين في مدينة حلب ومنعًا لأي انزلاق نحو تصعيد عسكري جديد داخل الأحياء السكنية، تعلن وزارة الدفاع إيقاف إطلاق النار في محيط أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد، اعتبارًا من الساعة 03.00 بعد منتصف الليل (منتصف الليل بتوقيت غرينتش)".



وقال البيان "يُطلب من المجموعات المسلحة" في تلك الأحياء "مغادرة المنطقة بدءًا من الساعة 03.00 بعد منتصف الليل وتنتهي المهلة في تمام الساعة 09.00 صباحًا من يوم غد الجمعة".



وأشار إلى أنه يُسمح "للمسلّحين المغادرين بحمل سلاحهم الفردي الخفيف فقط، ويتعهد الجيش العربي السوري بتأمين مرافقتهم وضمان عبورهم بأمان حتى وصولهم إلى مناطق شمال شرق البلاد".



وأكدت الوزارة في بيانها أن هذا الإجراء يهدف إلى "إنهاء الحالة العسكرية في هذه الأحياء تمهيدًا لعودة سلطة القانون والمؤسسات الرسمية وكذلك تمكين الأهالي الذي اضطروا إلى مغادرة منازلهم قسرًا من العودة إليها ليستأنفوا حياتهم الطبيعية في أجواء من الأمن والاستقرار".