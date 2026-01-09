روسيا تستهدف كييف بالصواريخ وأوكرانيا تحذّر من هجمات على مستوى البلاد

أسفرت ضربات روسية على العاصمة الأوكرانية وضواحيها عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وفق ما قال رئيس بلدية كييف، في حين أصدر سلاح الجو تحذيرًا من هجمات صاروخية على مستوى البلاد.



وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن الهجوم على كييف أدى إلى اندلاع حرائق وإلحاق أضرار بمبان سكنية، وأسفر عن "ثلاثة قتلى و13 جريحًا".



وأضاف أن مسعفَا قُتل أثناء استجابته لغارة جوية بمسيرات استهدفت مبنى سكنيا للمرة الثانية.



من جهته، دعا رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية ميكولا كالاتشنيك السكان إلى البقاء في الملاجئ حتى تتوقف صافرات الإنذار من غارات جوية.



وحذر سلاح الجو الأوكراني من أن "أوكرانيا برمّتها معرضة لتهديد صاروخي" بعد تأكيدها وجود صواريخ روسية في الجو.



وفي الغرب، كانت لفيف هدفًا لـ"ضربة صاروخية" خلال الليل، وفق ما قال رئيس إدارة المدينة ماكسيم كوزيتسكي دون الإبلاغ عن أي إصابات.



وبحسب رئيس بلدية المدينة أندري سادوفي، تضررت "بنية تحتية حيوية" لم يحددها.