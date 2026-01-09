الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ترامب يعلن أنه سيلتقي زعيمة المعارضة الفنزويلية "الأسبوع المقبل"

أخبار دولية
2026-01-09 | 01:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ترامب يعلن أنه سيلتقي زعيمة المعارضة الفنزويلية &quot;الأسبوع المقبل&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ترامب يعلن أنه سيلتقي زعيمة المعارضة الفنزويلية "الأسبوع المقبل"

أعلن دونالد ترامب أن زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة جائزة نوبل للسلام لعام 2025 ماريا كورينا ماتشادو يفترض أن تأتي إلى واشنطن الأسبوع المقبل، وقال إنه "يتطلع" إلى لقائها.

وقال الرئيس الأميركي في مقابلة على قناة فوكس نيوز "فهمت أنها ستأتي في وقت ما الأسبوع المقبل. أتطلع إلى لقائها".

وجدد الرئيس الأميركي استياءه من اختيار ماتشادو بدلًا منه لجائزة نوبل للسلام، موجهًا انتقادات إلى النروج.

وقال : عندما تُنهي ثماني حروب، يجب أن تحصل على جائزة عن كل حرب".

أخبار دولية

سيلتقي

زعيمة

المعارضة

الفنزويلية

"الأسبوع

المقبل"

LBCI التالي
أكثر من نصف مليون شخص بلا كهرباء في بلغورود الروسية إثر هجوم أوكراني
روسيا تستهدف كييف بالصواريخ وأوكرانيا تحذّر من هجمات على مستوى البلاد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-12-13

زعيمة المعارضة الفنزويلية تؤيد زيادة الضغط على مادورو حتى "يدرك أنه يجب عليه الرحيل"

LBCI
أخبار دولية
2026-01-06

زعيمة المعارضة الفنزويلية تخطط للعودة إلى بلادها "في أقرب وقت"

LBCI
أخبار دولية
2025-11-18

زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو: فنزويلا على أعتاب "عهد جديد"

LBCI
أخبار دولية
2025-10-13

زعيمة المعارضة الفنزويلية: مادورو "سيغادر السلطة بالتفاوض أو بدونه"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:55

البابا لاوون الرابع عشر: للفلسطينيين الحق في العيش بسلام على أرضهم

LBCI
أخبار دولية
05:40

خامنئي: إيران لن تتراجع في مواجهة مثيري الشغب

LBCI
أخبار دولية
05:29

مجالس كردية في حلب السورية ترفض دعوات إخلاء مناطقها

LBCI
أخبار دولية
04:58

قناة سعودية: أعضاء بالانتقالي الجنوبي اليمني اتفقوا على حل المجلس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-07

اليكم موعد الزيارة الرسولية للحبر الأعظم الى لبنان...

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-29

الصدي لـ #حوار_المرحلة: ليس لدينا أي شيء لنخبئه وطلبنا من مجلس الوزراء السماح بكسر حصرية اختبار نوعية الفيول الذي كان في دبي وطلبنا أن يكون هناك شركة مراقبة لتعبئة الفيول وبحسب قانون العقوبات شراء لبنان للفيول الروسي لا يتخطى السعر المسموح

LBCI
صحف اليوم
2026-01-08

أبو فاعور لـ"الأنباء الكويتية": اتجاه لتأجيل الانتخابات النيابية شهر أو شهرين وهي ستحصل لا محالة

LBCI
صحف اليوم
2025-12-09

الجيش تحت الترهيب الأميركي: مواجهة حزب الله أو الحرمان من المساعدات (الأخبار)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:37

انطلاق مباحثات عراقجي في لبنان… التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

إذا كان عملك ضمن هذه الفئات فمستقبلك المهني بأمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

ترامب يبني إمبراطورية نفط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

في حلب... التصعيد سيد الموقف وإسرائيل وتركيا تدخلان على خط الاشتباك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

حصر السلاح شمال الليطاني pending

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الحاكم يتحرك لاستعادة أموال مختلسة وأموال من الدولة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:43

مقدمة النشرة المسائية 8-1-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ايران في لبنان مجددًا لهذا السبب..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

رحل هلي ابن فيروز وبقيت اغنيته : "سلملي عليه...انت يلي بتفهم عليه"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
13:40

ريم السعيدي تكشف: "خسرت جنيني وأعيش حالة صعبة" (صور)

LBCI
أخبار لبنان
11:59

وزير الداخلية: قرار في شأن تنظيم عمل راكني السيارات

LBCI
حال الطقس
00:20

أمطار ورياح وبرودة... منخفض جوي أول يطال لبنان

LBCI
خبر عاجل
09:57

وفاة هلي الرحباني نجل السيدة فيروز

LBCI
اقتصاد
02:13

تراجع في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
07:28

سلام: أثمّن عاليًا الجهود الكبيرة التي بذلها الجيش وأؤكّد الحاجة إلى دعمه لوجستيًا وماديًا لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة والمراحل التي تليها في أسرع وقت

LBCI
أمن وقضاء
08:40

عذب زوجته وابنه وابنته وضربهم بكابل كهربائي وخرطوم مياه و"رفش زراعي"...

LBCI
خبر عاجل
05:26

الجيش الإسرائيليّ: نهاجم في هذه الاثناء أهدافًا تابعة لحزب الله في عدة مناطق جنوب لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More