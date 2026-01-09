ترامب يعلن أنه سيلتقي زعيمة المعارضة الفنزويلية "الأسبوع المقبل"

أعلن دونالد ترامب أن زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة جائزة نوبل للسلام لعام 2025 ماريا كورينا ماتشادو يفترض أن تأتي إلى واشنطن الأسبوع المقبل، وقال إنه "يتطلع" إلى لقائها.



وقال الرئيس الأميركي في مقابلة على قناة فوكس نيوز "فهمت أنها ستأتي في وقت ما الأسبوع المقبل. أتطلع إلى لقائها".



وجدد الرئيس الأميركي استياءه من اختيار ماتشادو بدلًا منه لجائزة نوبل للسلام ، موجهًا انتقادات إلى النروج.



وقال : عندما تُنهي ثماني حروب، يجب أن تحصل على جائزة عن كل حرب".