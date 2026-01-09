ترامب يعلن أن الولايات المتحدة ستبدأ تنفيذ "ضربات برية" ضد كارتيلات المخدرات

أعلن دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستشن ضربات برية ضد كارتيلات المخدرات، دون تحديد مكانها، بعد الغارات التي استهدفت قوارب في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.



وقال الرئيس الأميركي في مقابلة على قناة "فوكس نيوز": "سنبدأ ضربات برية ضد الكارتيلات. الكارتيلات تسيطر على المكسيك. من المحزن جدًا رؤية ومشاهدة ما يحدث في هذا البلد".