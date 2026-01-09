الأخبار
ترامب يعلن أن الولايات المتحدة ستبدأ تنفيذ "ضربات برية" ضد كارتيلات المخدرات
أخبار دولية
2026-01-09 | 01:40
ترامب يعلن أن الولايات المتحدة ستبدأ تنفيذ "ضربات برية" ضد كارتيلات المخدرات
أعلن دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستشن ضربات برية ضد كارتيلات المخدرات، دون تحديد مكانها، بعد الغارات التي استهدفت قوارب في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.
وقال الرئيس الأميركي في مقابلة على قناة "فوكس نيوز": "سنبدأ ضربات برية ضد الكارتيلات. الكارتيلات تسيطر على المكسيك. من المحزن جدًا رؤية ومشاهدة ما يحدث في هذا البلد".
أخبار دولية
الولايات
المتحدة
ستبدأ
تنفيذ
"ضربات
برية"
كارتيلات
المخدرات
0
أخبار دولية
05:55
البابا لاوون الرابع عشر: للفلسطينيين الحق في العيش بسلام على أرضهم
أخبار دولية
05:55
البابا لاوون الرابع عشر: للفلسطينيين الحق في العيش بسلام على أرضهم
0
أخبار دولية
05:40
خامنئي: إيران لن تتراجع في مواجهة مثيري الشغب
أخبار دولية
05:40
خامنئي: إيران لن تتراجع في مواجهة مثيري الشغب
0
أخبار دولية
05:29
مجالس كردية في حلب السورية ترفض دعوات إخلاء مناطقها
أخبار دولية
05:29
مجالس كردية في حلب السورية ترفض دعوات إخلاء مناطقها
0
أخبار دولية
04:58
قناة سعودية: أعضاء بالانتقالي الجنوبي اليمني اتفقوا على حل المجلس
أخبار دولية
04:58
قناة سعودية: أعضاء بالانتقالي الجنوبي اليمني اتفقوا على حل المجلس
