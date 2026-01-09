الولايات المتحدة تعلن مصادرة ناقلة نفط إضافية أبحرت من فنزويلا

أعلنت الولايات المتحدة أنها صادرت ناقلة نفط أبحرت من فنزويلا، هي الخامسة تحتجزها لمحاولتها خرق الحظر الذي تفرضه واشنطن على تصدير كراكاس للخام في الأسابيع الماضية.



وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركي كريستي نويم عبر منصة "إكس" إن الناقلة أولينا "كانت سفينة أخرى ضمن الأسطول الشبح يشتبه بأنها تنقل نفطا محظورا"، وتمّت مصادرتها "بعدما أبحرت من فنزويلا محاولة تفادي القوات الأميركية".