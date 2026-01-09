الأخبار
تركيا ترحب بالعملية العسكرية السورية ضد القوات الكردية في حلب
أخبار دولية
2026-01-09 | 09:58
تركيا ترحب بالعملية العسكرية السورية ضد القوات الكردية في حلب
رحّب وزير الدفاع التركي يشار غولر بعملية الجيش السوري ضد القوات الكردية في حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب.
وقال الوزير: "نرحّب بهذه العملية التي تستهدف جميع الجماعات الإرهابية. أرغب بالتأكيد على أننا نرى أن أمن سوريا هو أمننا وندعم معركة سوريا ضد المنظمات الإرهابية".
مقالات ذات صلة
أخبار دولية
2026-01-07
الجيش السوريّ: الأحياء الكردية في حلب منطقة عسكرية مغلقة
أخبار دولية
2026-01-08
تركيا مستعدة لدعم الجيش السوري بمواجهة القوات الكردية
آخر الأخبار
2026-01-08
وزارة الدفاع: تركيا مستعدة لدعم الجيش السوري بمواجهة القوات الكردية إذا طلبت دمشق ذلك
أخبار دولية
2026-01-09
مجالس كردية في حلب السورية ترفض دعوات إخلاء مناطقها
اخترنا لكم
أخبار دولية
05:17
سباق مع الزمن لانقاذ عشرات طُمروا تحت أكوام النفايات في الفيليبين
أخبار دولية
02:47
الأحزاب السياسية في غرينلاند في إعلان مشترك: "لا نريد أن نكون أميركيين"
أخبار دولية
01:27
الجيش السوري يعلن استكمال عملية أمنية داخل حيّ كردي في حلب بعد اشتباكات عنيفة
أخبار دولية
00:40
مجلس الأمن يجتمع بشأن أوكرانيا الاثنين بعد ضربات جوية روسية
زوارنا يقرأون الآن
أخبار لبنان
05:16
أمن الدولة: القبض على أحد اخطر المطلوبين بجرائم السلب واحراق المنازل في بيروت
أخبار دولية
01:27
الجيش السوري يعلن استكمال عملية أمنية داخل حيّ كردي في حلب بعد اشتباكات عنيفة
آخر الأخبار
02:08
القوات الكردية تنفي سيطرة الجيش السوري على حي الشيخ مقصود بحلب
صحف اليوم
01:21
إسرائيل تتراجع عن «الضربة الكبرى» للبنان (الشرق الأوسط)
بالفيديو
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حصر السلاح: إنجاز أولي جنوب الليطاني وأسئلة مفتوحة حول المرحلة الثانية
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بابتسامة.. بدأ وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي يومه في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فيلم يونان من العالم الى أكثر مكان يشبهه... لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل تترقب إيران وتعيد ترتيب أولوياتها العسكرية
تقارير نشرة الاخبار
13:25
احتجاجات إيران… غضب معيشي يهدد توازنات النظام
تقارير نشرة الاخبار
13:22
من الأرض للخزينة: الزراعة محرّك اقتصادي مخفي بلبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جمعية المصارف: لا فجوة في مصرف لبنان..الدولة تتنصّل والمودعون يدفعون الثمن
تقارير نشرة الاخبار
13:17
أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة
الأكثر قراءة
حال الطقس
02:09
المنخفض الجويّ الاوّل ينكفئ لنستقبل منخفضًا آخر الاثنين والثلوج تحت الـ ١٤٠٠متر
أخبار لبنان
00:56
ما هي الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟
خبر عاجل
16:11
رسالة إيرانية لمجلس الأمن: أميركا مسؤولة عن تحويل الاحتجاجات لأعمال عنف وتخريب
صحف اليوم
01:21
إسرائيل تتراجع عن «الضربة الكبرى» للبنان (الشرق الأوسط)
اسرار
23:27
أسرار الصحف 10-01-2026
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة
منوعات
08:28
العثور على أكثر من 100 جمجمة وبقايا رُضّع داخل منزل في بنسلفانيا: "دنّس المقابر وتاجر بالعظام" وهذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:17
أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة
