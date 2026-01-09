واشنطن تعلن تخصيص 45 مليون دولار لمساعدة تايلاند وكمبوديا

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة عن نيّتها تخصيص 45 مليون دولار من المساعدات لتايلاند وكمبوديا في مسعى إلى توطيد أسس وقف إطلاق النار الهشّ المبرم بين البلدين في أواخر كانون الأول.



وخلال زيارة إلى تايلاند وكمبوديا لمناقشة سبل تعزيز الهدنة، أعلن المسؤول الأميركي الرفيع في وزارة الخارجية المكلّف بشؤون شرق آسيا مايكل ديسومبري أن الولايات المتحدة ستقدّم 20 مليون دولار لمساعدة البلدين على مكافحة الاتجار بالمخدرات وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي باتت هاجسا يؤرق السلطات الكمبودية.



كما أعلن عن تقديم واشنطن 15 مليون دولار لدعم الأشخاص الذين اضطروا للنزوح بسبب المعارك الأخيرة، فضلا عن 10 مليارات لعمليات إزالة الألغام من المناطق الحدودية.



تعود جذور النزاع بين المملكتين إلى ترسيم حدودهما البالغ طولها 800 كيلومتر خلال حقبة الاستعمار، ويطالب الطرفان بأراض ومعابد عمرها قرون.



وتحوّل النزاع القائم منذ عقود بين البلدين الواقعين في جنوب شرق آسيا إلى مواجهات عسكرية عدة مرّات العام الماضي وأسفرت معارك في كانون الأول/ديسمبر عن مقتل العشرات ودفعت حوالى مليون شخص من الجانبين للنزوح.

