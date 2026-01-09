أوكرانيا تتهم روسيا بمهاجمة سفينتي شحن في البحر الأسود وتعلن مقتل سوري من الطاقم

قالت أوكرانيا الجمعة إن روسيا قصفت سفينتي شحن قبالة ساحلها الجنوبي على البحر الأسود، في هجوم أسفر عن مقتل سوري من طاقم إحدى السفينتين.



وكانت سفينة في طريقها لتحميل الحبوب في ميناء شورنومورسك الجنوبي، في حين تعرّضت الأخرى للقصف بالقرب من مرفأ أوديسا وهي محمّلة بحبوب الصويا، وفق ما قال وزير الإعمار أوليكسي كوليبا في منشور على "تلغرام"، مشيرا إلى أن "الهجوم أسفر للأسف عن مقتل أحد أفراد الطاقم وهو مواطن سوري".