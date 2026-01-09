الأخبار
المكسيك تعمل على "تعزيز التنسيق" الأمني مع الولايات المتحدة

2026-01-09 | 11:48
المكسيك تعمل على "تعزيز التنسيق" الأمني مع الولايات المتحدة

أعلنت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم الجمعة أن حكومتها تعمل على "تعزيز التنسيق" الأمني مع الولايات المتحدة، غداة تصريحات الرئيس دونالد ترامب التي قال فيها إنه يريد شن ضربات برية ضد عصابات المخدرات، وخصوصا المكسيكية.
     
وقالت شينباوم خلال مؤتمرها الصحافي الصباحي المعتاد "طلبت من وزير الخارجية خوان رامون دي لا فوينتي أمس (الخميس) التواصل مباشرة مع وزير الخارجية (الأميركي)، وإذا لزم الأمر، التحدث مع الرئيس ترامب من أجل تعزيز التنسيق" في إطار اتفاق أمني ثنائي قائم.
     
وأشارت إلى إشادة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بـ"التنسيق الأمني الجيد الموجود مع المكسيك".
     
وكان ترامب أعلن الخميس أنه بعد تدمير سفن يشتبه في أنها تهرّب مخدرات في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ في ضربات أوقعت أكثر من 100 قتيل، ستشن الولايات المتحدة "ضربات برية" ضد كارتلات المخدرات، من دون تحديدها.
     
وقال الرئيس الأميركي في مقابلة على قناة فوكس نيوز "سنبدأ ضربات برية ضد الكارتلات. الكارتلات تسيطر على المكسيك. من المحزن جدا رؤية ومشاهدة ما يحدث في هذا البلد".
     
وأضاف أنه حثّ نظيرته المكسيكية على السماح لواشنطن بإرسال قوات لمحاربة عصابات المخدرات، وهو اقتراح كانت قد رفضته سابقا.
     

