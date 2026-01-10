تصاعد الاحتجاجات في إيران على خلفية الأزمة الاقتصادية… ولاريجاني يحذّر من «حرب أهلية» وبهلوي يلوّح بالعودة

التظاهرات ضد الحكومة الايرانية مستمرة في نواحي عدة من ايران. ليل الجمعة السبت تحركت تظاهرات حاشدة على خلفية تدهور سعر صرف العملة والقدرة الشرائية في البلاد.

من جهته، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، إن بلاده تعيش في خضم حرب، معتبرًا أنه ليس من المنطقي إثارة أزمة جديدة في مثل هذه الظروف.

وأضاف لاريجاني أن التوجه السريع من متظاهرين نحو المراكز العسكرية والأمنية للحصول على الأسلحة يُعد مؤشرًا على محاولات لإشعال حرب أهلية حسب تعبيره.

مؤكداً أن المؤسسات الأمنية والقضائية ستتعامل من دون تهاون مع الجماعات المسلحة التي تستهدف المراكز الحكومية والأمنية وتهدد أرواح المواطنين.



وفي وقت نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الحرس الثوري أن الحفاظ ⁠على مكتسبات ثورة 1979 وأمن البلاد خط أحمر، شهدت شوارع في طهران تظاهرات هتف خلالها المحتجون شعارات مناهضة للحكومة بينها "الموت لخامنئي.

نجل الشاه المخلوع رضا بهلوي المقيم في الولايات المتحدة أكد أنه يستعد "للعودة إلى وطنه" في يوم يعتقد أنّه "قريب جدا".