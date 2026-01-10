الأخبار
الجيش السوري يعلن وقف العمليات العسكرية في الشيخ مقصود في حلب
أخبار دولية
2026-01-10 | 07:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش السوري يعلن وقف العمليات العسكرية في الشيخ مقصود في حلب
أعلن الجيش السوري وقف العمليات العسكرية في حيّ الشيخ مقصود، آخر حيّ يتحصّن به المقاتلون الأكراد في مدينة حلب، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين.
وأوردت سانا نقلا عن هيئة العمليات في الجيش: "نعلن عن وقف كل العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود بحلب بدءا من الساعة 03:00 بعد الظهر" (12:00 بتوقيت غرينتش)، مضيفة أنه "سيتم ترحيل" المسلحين الأكراد نحو مدينة الطبقة التابعة للإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا.
وأفاد مراسل فرانس برس على مشارف حي الشيخ مقصود عن سماع أصوات إطلاق رصاص متقطعة من الحي بعد إعلان الجيش.
أخبار دولية
السوري
العمليات
العسكرية
الشيخ
مقصود
التالي
القوات الكردية تنفي وقف إطلاق النار وانتهاء المعارك في حي الشيخ مقصود بحلب
تصاعد الاحتجاجات في إيران على خلفية الأزمة الاقتصادية… ولاريجاني يحذّر من «حرب أهلية» وبهلوي يلوّح بالعودة
السابق
