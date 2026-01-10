القوات الكردية تنفي وقف إطلاق النار وانتهاء المعارك في حي الشيخ مقصود بحلب

نفت القوات الكردية وقف إطلاق النار في حلب بعيد إعلان الجيش السوري عن انتهاء العمليات العسكرية في حيّ الشيخ مقصود، آخر حيّ تتحصن فيه القوات الكردية في المدينة، بعد أيّام من اشتباكات عنيفة.وقالت القوات الكردية في بيان: "ادّعت ما تُسمّى وزارة الدفاع في حكومة دمشق وقف إطلاق النار والمعارك في حي الشيخ مقصود، في محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام"، مضيفة: "نؤكد بشكل قاطع أن هذه الادعاءات كاذبة جملة وتفصيلا" وأن قواتها ما زالت تتصدّى لـ"هجوم عنيف".