اتصال بين الصفدي وعبدالعاطي.. تشديد على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية المصري بالخارج بدر عبد العاطي سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين.



وأكّد الصفدي وعبدالعاطي في اتصال هاتفي عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين الأردن ومصر، والحرص المشترك على تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والبناء على آليات التنسيق القائمة بين البلدين، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



وشدّد الصفدي وعبدالعاطي على ضرورة التزام اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده كاملة وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وعلى ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع والمضي نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، وأهمية الإعلان عن تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة القطاع ونشر قوة الاستقرار الدولية وتهيئة الظروف اللازمة للتعافي المبكّر وإعادة الإعمار وضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وربط جهود تحقيق الاستقرار بأفق سياسي واضح يحقّق السلام العادل والشامل على أساس حلّ الدولتين.



كما حذّر الوزيران من خطورة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية والتي تدفع نحو تفجّر الأوضاع وتقوّض كلّ جهود التهدئة وفرص تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين سبيلًا وحيدًا لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم في المنطقة.



وبحث الوزيران تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان، وأكّدا أهمية تحقيق الأمن والاستقرار فى سوريا واحترام سيادتها ووحدة أراضيها وضمان سلامة مواطنيها. كما شدّدا على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ودعم لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وجهوده فى دعم مؤسساته الوطنية.



وأعرب الصفدي وعبدالعاطي عن رفضهما الكامل لإعلان إسرائيل اعترافها بإقليم أرض الصومال، وأكّدا دعمهما الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.



كما شدّد الوزيران على دعم كلّ الجهود المُستهدِفة تحقيق التهدئة وخفض التصعيد في اليمن ودعم الحوار بين الأطراف اليمنية بما يضمن أمن واستقرار اليمن وجواره واحترام سيادته وتلبية طموحات شعبه الشقيق.