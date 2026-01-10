التلفزيون الرسمي: نقل مقاتلين أكراد من حي الشيخ مقصود في حلب نحو شمال شرق سوريا

بدأت السلطات السورية بنقل مقاتلين أكراد من حيّ الشيخ مقصود في حلب نحو مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد التلفزيون السوري الرسمي، بعدما أعلن الجيش وقف عملياته في الحي إثر معارك عنيفة.



وأعلن التلفزيون الرسمي السوري "نقل مقاتلين من تنظيم قسد أعلنوا استسلامهم في مستشفى ياسين بالحافلات إلى مدينة الطبقة بإشراف وزارة الداخلية"، فيما شاهد مراسل فرانس برس عند مدخل الشيخ مقصود 4 حافلات على الأقلّ تقلّ مقاتلين تخرج من الحي بمواكبة قوات الأمن.