قتيل وسبعة مفقودين إثر غرق زورق مهاجرين قبالة تركيا

قضى شخص واعتبر سبعة آخرون في عداد المفقودين إثر غرق زورق يقل مهاجرين صباح السبت في بحر إيجه قبالة تركيا، وفق ما افاد خفر السواحل الأتراك.



وأوضح خفر السواحل في بيان أنهم تمكنوا من إنقاذ 37 شخصا من ركاب هذا القارب المطاط الذي بدأ يغرق قبيل الفجر قبالة ديكيلي (غرب)، شمال مدينة إزمير.



ويقع منتجع ديكيلي الصغير قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية التي تبعد منه حوالى عشرين كيلومترا.



وقال خفر السواحل إن "عمليات البحث (...) مستمرة للعثور على المهاجرين السبعة المفقودين".