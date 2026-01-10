زلزال بقوة 6.8 درجات يهز منطقة قبالة جزر تالود بإندونيسيا

أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا قوته 6.8 درجات هز منطقة قبالة سواحل جزر تالود الإندونيسية.



وأفاد المركز بأن الزلزال وقع على عمق 77 كيلومترا.