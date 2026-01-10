فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي "يدعم بشكل كامل" المتظاهرين الإيرانيين

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن أوروبا تدعم الاحتجاجات الشعبية الإيرانية وتدين "القمع العنيف" للمتظاهرين.



وقالت فون دير لايين في منشور على شبكة الإنترنت: "إن خطوات النساء والرجال الإيرانيين المطالبين بالحرية يتردّد صداها في شوارع طهران وفي مدن حول العالم. حرية الكلام وحرية التجمّع وحرية السفر وقبل كل شيء العيش بحرية. أوروبا تدعمهم بالكامل".



وأضافت: "نحن ندين بشكل لا لبس فيه القمع العنيف لهذه التظاهرات المشروعة"، معتبرة أن التاريخ سيحاسب المسؤولين عنه.

