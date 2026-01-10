الموفد الأميركي باراك يدعو دمشق إلى التحاور مع الأكراد إثر لقائه الشرع

حض الموفد الأميركي إلى سوريا توم باراك بعد لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع، الحكومة السورية والسلطات الكردية على "استئناف الحوار"، بعد مواجهات دامية بين الجانبين في مدينة حلب بشمال البلاد.



وكتب باراك على منصة "اكس: "ندعو جميع الأطراف الى التزام أكبر قدر من ضبط النفس، ووقف الأعمال القتالية فورا، واستئناف الحوار تنفيذا لاتفاقات" آذار ونيسان بين الحكومة وقوات سوريا الديموقراطية (قسد).