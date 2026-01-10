زيلينسكي: مستمرون في التواصل مع الجانب الأميركي بشكل يومي تقريبا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كبير المفاوضين رستم أوميروف تحدث إلى ممثلي الولايات المتحدة اليوم في الوقت الذي تسعى فيه كييف وواشنطن إلى الاتفاق على إطار عمل لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.وكتب زيلينسكي على تيليغرام: "مستمرون في التواصل مع الجانب الأميركي بشكل يومي تقريبا".