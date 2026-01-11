منذ أكثر من 60 ساعة... استمرار انقطاع الإنترنت في إيران

لا يزال حجب الإنترنت ساريا في إيران منذ أن فرضته السلطات الإيرانية الخميس بسبب التظاهرات، وفق ما أفادت منظمة "نتبلوكس" غير الحكومية التي تراقب الإنترنت.



وأوردت المنظمة عبر إكس أن حجب الانترنت مستمر منذ أكثر من ستين ساعة، معتبرة أن "إجراء الرقابة هذا يشكل تهديدا مباشرا لأمن الإيرانيين وجودة حياتهم في لحظة مفصلية لمستقبل البلاد".