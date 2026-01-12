وزارة الخارجية الإيرانية: قناة التواصل "مفتوحة" مع المبعوث الأميركي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين أن قناة التواصل مفتوحة بين طهران والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، علما أن العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين البلدين.



وقال الناطق باسم الوزارة اسماعيل بقائي في تصريح بثته محطة التلفزيون الرسمية "قناة الاتصال هذه مفتوحة بين وزير خارجيتنا (عباس عراقجي) والمبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة"، قاصدا على ما يبدو ويتكوف.



وأوضح أن "تبادلا للرسائل يحصل كلما دعت الحاجة"، مذكّرا بأن لا تمثيل دبلوماسيا للولايات المتحدة في إيران، إلا أن السفارة السويسرية تتولى رعاية المصالح الأميركية.