الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض "عقوبات جديدة" على إيران

أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه على فرض "عقوبات جديدة" على إيران بعد لجوء سلطاتها إلى القوة لقمع الاحتجاجات الراهنة.



وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية للاتحاد أنور العنوني: "نحن مستعدون لاقتراح عقوبات جديدة وأكثر صرامة عقب القمع العنيف للمتظاهرين".