الداخلية السورية: توقيف شخصين من تنظيم الدولة الاسلامية ضالعين بتفجير مسجد في حمص

أعلنت وزارة الداخلية السورية توقيف شخصين، قالت إنهما من تنظيم الدولة الاسلامية، بتهمة الضلوع في تفجير مسجد في حي ذي غالبية علوية في مدينة حمص في 26 كانون الأول أسفر عن 8 قتلى.



وقالت الداخلية في بيان: "نفذت وحداتنا الأمنية في محافظة حمص عملية أمنية محكمة ألقت خلالها القبض على أحمد عطاالله الدياب وأنس الزراد المنتميين إلى تنظيم داعش الإرهابي والمسؤولين عن التفجير الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب".