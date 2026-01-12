الأخبار
فنزويلا: أفرجنا عن 116 سجينا
أخبار دولية
2026-01-12 | 07:53
مشاهدات عالية
0
min
فنزويلا: أفرجنا عن 116 سجينا
أعلنت وزارة خدمات السجون في فنزويلا في بيان، أن الحكومة الفنزويلية أفرجت عن 116 سجينا، ضمن سلسلة من عمليات الإفراج بدأت في كانون الأول.
وأشارت الوزارة الى أن الإفراج عن السجناء استفاد منه "أشخاص حرموا من حريتهم بسبب أفعال مرتبطة بتعطيل النظام الدستوري وتقويض استقرار الأمة".
أخبار دولية
فنزويلا
السجناء
التالي
رئيس مجلس الشورى: إيران تخوض "حربا على أربع جبهات"
الداخلية السورية: توقيف شخصين من تنظيم الدولة الاسلامية ضالعين بتفجير مسجد في حمص
السابق
مقالات ذات صلة
0
أخبار دولية
2025-12-26
فنزويلا تفرج بمناسبة عيد الميلاد عن 99 سجينا اعتقلوا لتظاهرهم ضد انتخاب مادورو
أخبار دولية
2025-12-26
فنزويلا تفرج بمناسبة عيد الميلاد عن 99 سجينا اعتقلوا لتظاهرهم ضد انتخاب مادورو
0
أخبار دولية
08:32
الحكومة الفنزويلية تعلن إطلاق سراح 116 سجينا سياسيا
أخبار دولية
08:32
الحكومة الفنزويلية تعلن إطلاق سراح 116 سجينا سياسيا
0
آخر الأخبار
2026-01-08
رئيس البرلمان: فنزويلا تفرج عن "عدد كبير" من السجناء من بينهم أجانب
آخر الأخبار
2026-01-08
رئيس البرلمان: فنزويلا تفرج عن "عدد كبير" من السجناء من بينهم أجانب
0
أخبار دولية
2026-01-02
فنزويلا تفرج عن 88 معتقلا احتجزتهم بعد احتجاجات
أخبار دولية
2026-01-02
فنزويلا تفرج عن 88 معتقلا احتجزتهم بعد احتجاجات
اخترنا لكم
0
أخبار دولية
15:00
صحيفة: مسؤولون منهم فانس يحثون ترامب على تجربة الدبلوماسية مع إيران
أخبار دولية
15:00
صحيفة: مسؤولون منهم فانس يحثون ترامب على تجربة الدبلوماسية مع إيران
0
أخبار دولية
14:09
العثور على جثة أحد أفراد البعثة الروسية داخل سفارة بلاده في قبرص
أخبار دولية
14:09
العثور على جثة أحد أفراد البعثة الروسية داخل سفارة بلاده في قبرص
0
أخبار دولية
14:05
البيت الأبيض: إيران ترسل لأميركا رسائل مختلفة عما تعلنه
أخبار دولية
14:05
البيت الأبيض: إيران ترسل لأميركا رسائل مختلفة عما تعلنه
0
أخبار دولية
13:50
حزب العدالة والتنمية: اشتباكات حلب شكلت محاولة من المقاتلين الأكراد لتقويض عملية السلام في تركيا
أخبار دولية
13:50
حزب العدالة والتنمية: اشتباكات حلب شكلت محاولة من المقاتلين الأكراد لتقويض عملية السلام في تركيا
زوارنا يقرأون الآن
0
أخبار لبنان
05:49
القاضي حاموش إدّعى على الشيخ عريمط ونجله والسبسبي وأحالهم الى قاضي التحقيق في بيروت
أخبار لبنان
05:49
القاضي حاموش إدّعى على الشيخ عريمط ونجله والسبسبي وأحالهم الى قاضي التحقيق في بيروت
0
آخر الأخبار
09:52
أكسيوس عن مصادر: ويتكوف وعراقجي بحثا إمكانية عقد اجتماع في الأيام المقبلة
آخر الأخبار
09:52
أكسيوس عن مصادر: ويتكوف وعراقجي بحثا إمكانية عقد اجتماع في الأيام المقبلة
0
حال الطقس
2026-01-11
منخفض جوي ثانٍ يضرب لبنان: أمطار غزيرة وثلوج كثيفة!
حال الطقس
2026-01-11
منخفض جوي ثانٍ يضرب لبنان: أمطار غزيرة وثلوج كثيفة!
0
فنّ
10:18
لحظة محرجة بين تيموثي شالاميه وكايلي جينر في الغولدن غلوب... وجدل حول علاقتهما (فيديو)
فنّ
10:18
لحظة محرجة بين تيموثي شالاميه وكايلي جينر في الغولدن غلوب... وجدل حول علاقتهما (فيديو)
بالفيديو
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
"السلاح صار عبئا على بيئته وعلى كل لبنان"...
تقارير نشرة الاخبار
14:02
14:02
"السلاح صار عبئا على بيئته وعلى كل لبنان"...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
من 'One Battle After Another' إلى 'Hamnet': الغولدن غلوبس 2026 تفتتح موسم الجوائز في هوليوود
تقارير نشرة الاخبار
13:58
13:58
من 'One Battle After Another' إلى 'Hamnet': الغولدن غلوبس 2026 تفتتح موسم الجوائز في هوليوود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
فنزويلا نقطة تحوّل: واشنطن تعيد رسم حدود النفوذ الصيني
تقارير نشرة الاخبار
13:34
13:34
فنزويلا نقطة تحوّل: واشنطن تعيد رسم حدود النفوذ الصيني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
عام التحوّل الأول: الإصلاحات والتحديات في عهد جوزاف عون – سلام
تقارير نشرة الاخبار
13:29
13:29
عام التحوّل الأول: الإصلاحات والتحديات في عهد جوزاف عون – سلام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
استئناف نشاط الخماسية: الاصلاحات توازي السلاح
تقارير نشرة الاخبار
13:27
13:27
استئناف نشاط الخماسية: الاصلاحات توازي السلاح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في بيروت محادثات في شأن مؤتمر لدعم الجيش
تقارير نشرة الاخبار
13:27
13:27
في بيروت محادثات في شأن مؤتمر لدعم الجيش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ترقّب إسرائيلي لموقف واشنطن واستنفار أمني في مواجهة إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:24
13:24
ترقّب إسرائيلي لموقف واشنطن واستنفار أمني في مواجهة إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إيران بين الشارع والدبلوماسية: احتجاجات وتصعيد متبادل مع واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:21
13:21
إيران بين الشارع والدبلوماسية: احتجاجات وتصعيد متبادل مع واشنطن
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 12-1-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
12:48
مقدمة النشرة المسائية 12-1-2026
الأكثر قراءة
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:07
قوى الأمن تعمّم صورة مطلوبة بجرم سرقة
أمن وقضاء
12:07
قوى الأمن تعمّم صورة مطلوبة بجرم سرقة
2
حال الطقس
00:35
أمطار غزيرة وثلوج كثيفة ورياح قوية… منخفض جويّ يبدأ اليوم
حال الطقس
00:35
أمطار غزيرة وثلوج كثيفة ورياح قوية… منخفض جويّ يبدأ اليوم
3
أخبار لبنان
12:02
شيخ العقل التقى جنبلاط... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
12:02
شيخ العقل التقى جنبلاط... وهذا ما جرى بحثه
4
أخبار لبنان
06:26
كرامي: للضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات على المدنيين وتحييد المؤسسات التربوية عن القصف
أخبار لبنان
06:26
كرامي: للضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات على المدنيين وتحييد المؤسسات التربوية عن القصف
5
أخبار دولية
23:59
نجل شاه إيران المخلوع حثّ قوات الأمن على "الوقوف مع الشعب"
أخبار دولية
23:59
نجل شاه إيران المخلوع حثّ قوات الأمن على "الوقوف مع الشعب"
6
خبر عاجل
05:52
الداخلية السورية: القبض على منفذي التفجير الأرهابي في مسجد الإمام علي بمحافظة حمص
خبر عاجل
05:52
الداخلية السورية: القبض على منفذي التفجير الأرهابي في مسجد الإمام علي بمحافظة حمص
7
خبر عاجل
11:23
ترامب لشبكة إن بي سي: قد نرد على ما يحدث في إيران وأتلقى كل ساعة أو أقل إحاطة بشأن الوضع على الأرض هناك
خبر عاجل
11:23
ترامب لشبكة إن بي سي: قد نرد على ما يحدث في إيران وأتلقى كل ساعة أو أقل إحاطة بشأن الوضع على الأرض هناك
8
خبر عاجل
09:25
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: ردنا على أي هجوم محتمل سيكون موجعاً وقواتنا المسلحة أعدت خططها للرد على أي هجوم أميركي أو إسرائيلي محتمل
خبر عاجل
09:25
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: ردنا على أي هجوم محتمل سيكون موجعاً وقواتنا المسلحة أعدت خططها للرد على أي هجوم أميركي أو إسرائيلي محتمل
