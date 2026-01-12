فنزويلا: أفرجنا عن 116 سجينا

أعلنت وزارة خدمات السجون في فنزويلا في بيان، أن الحكومة الفنزويلية أفرجت عن 116 سجينا، ضمن سلسلة من عمليات الإفراج بدأت في كانون الأول.وأشارت الوزارة الى أن الإفراج عن السجناء استفاد منه "أشخاص حرموا من حريتهم بسبب أفعال مرتبطة بتعطيل النظام الدستوري وتقويض استقرار الأمة".