تركيا تحذر من التدخل الأجنبي في إيران

أكدت تركيا أن أي تدخل أجنبي في إيران سيؤدي إلى تفاقم الأزمات في البلاد والمنطقة، ودعت إلى مفاوضات أميركية إيرانية لحل المشكلات القائمة.



وقال عمر جليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي لا ترغب في أن ترى تفشي الفوضى في إيران على الرغم من "بعض المشكلات داخل المجتمع والحكومة في إيران".



وذكر جليك في مؤتمر صحفي بعد اجتماع للحزب الحاكم "يجب حل هذه المشكلات كما قال الرئيس الإيراني (مسعود) بزشكيان من خلال التفاعلات الداخلية بالمجتمع الإيراني والإرادة الوطنية الإيرانية".



وقال: "نعتقد أن التدخل الأجنبي سيؤدي إلى عواقب أسوأ، وأن التدخل الذي تثيره إسرائيل على وجه الخصوص سيؤدي إلى أزمات أكبر".

