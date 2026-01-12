حماس تتجه لانتخاب رئيس لمكتبها السياسي

تحضّر حركة حماس لتجديد قيادتها بعد مقتل عدد كبير من مسؤوليها في خلال الحرب بينها وبين إسرائيل، وفق ما أفادت مصادر في الحركة الفلسطينية وكالة فرانس برس.



وقال قيادي في حماس رفض الكشف عن هويته: "أتوقّع أن تشهد الأشهر الأولى من عام 2026 نجاح انتخابات حماس وصولا الى انتخاب رئيس الحركة".



وأضاف قيادي في حماس إن الحركة "حريصة على إجراء الانتخابات الداخلية في أطرها الشورية والتنفيذية"، مشيرا الى أن العملية الانتخابية "متواصلة وتسير بطريقة سرية ومعقدة".



وخوفا على أمن قادتها، عمدت حماس الى تكليف مجلس قيادة مؤلف من خمسة أعضاء لقيادة الحركة، بينهم قادة الأقاليم الثلاثة.



