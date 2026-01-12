الصومال يلغي كل اتفاقاته مع الإمارات العربية المتحدة

أعلن الصومال إلغاء كل الاتفاقات الموقعة مع الإمارات، عازيا قراره الى "أفعال معادية تقوض السيادة الوطنية".وأورد بيان تلقته وكالة فرانس برس: "بعد تقييم دقيق للتطورات الاخيرة وفي إطار ممارسته سلطته الدستورية، ألغى مجلس الوزراء كل الاتفاقات الموقعة مع الامارات العربية المتحدة".