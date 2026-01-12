ماكرون يندد بـ"عنف الدولة" بحق المتظاهرين في إيران

ندد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بـ"عنف الدولة الذي يطال عشوائيا" المتظاهرين في إيران، مؤكدا وقوفه الى جانب المدافعين عن "الحريات الأساسية".



وكتب ماكرون على منصة اكس: "أدين عنف الدولة الذي يطال عشوائيا الايرانيات والايرانيين المطالبين بشجاعة باحترام حقوقهم"، مضيفا أن "احترام الحريات الأساسية هو واجب عالمي، ونحن الى جانب من يدافعون عنها".