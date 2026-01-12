الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ماكرون يندد بـ"عنف الدولة" بحق المتظاهرين في إيران

أخبار دولية
2026-01-12 | 11:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ماكرون يندد بـ&quot;عنف الدولة&quot; بحق المتظاهرين في إيران
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ماكرون يندد بـ"عنف الدولة" بحق المتظاهرين في إيران

ندد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بـ"عنف الدولة الذي يطال عشوائيا" المتظاهرين في إيران، مؤكدا وقوفه الى جانب المدافعين عن "الحريات الأساسية".
     
وكتب ماكرون على منصة اكس: "أدين عنف الدولة الذي يطال عشوائيا الايرانيات والايرانيين المطالبين بشجاعة باحترام حقوقهم"، مضيفا أن "احترام الحريات الأساسية هو واجب عالمي، ونحن الى جانب من يدافعون عنها".

أخبار دولية

ماكرون

المتظاهرين

إيران

LBCI التالي
مسؤول في المجلس الانتقالي الانفصالي: القوى المسلحة في جنوب اليمن لن تعمل تحت إمرة التحالف بقيادة السعودية
الصومال يلغي كل اتفاقاته مع الإمارات العربية المتحدة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:29

المستشار الألماني: العنف ضد المتظاهرين في إيران "دليل ضعف"

LBCI
أخبار دولية
2026-01-08

ألمانيا تندد بالعنف ضد المتظاهرين في إيران

LBCI
أخبار دولية
2025-10-28

الاتحاد الإفريقي يندد بـ"الفظاعات" و"جرائم الحرب المفترضة" في الفاشر في السودان

LBCI
أخبار دولية
2026-01-05

ترامب: إيران "ستتلقى ضربة قوية جدا" إذا قُتل متظاهرون

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:00

صحيفة: مسؤولون منهم فانس يحثون ترامب على تجربة الدبلوماسية مع إيران

LBCI
أخبار دولية
14:09

العثور على جثة أحد أفراد البعثة الروسية داخل سفارة بلاده في قبرص

LBCI
أخبار دولية
14:05

البيت الأبيض: إيران ترسل لأميركا رسائل مختلفة عما تعلنه

LBCI
أخبار دولية
13:50

حزب العدالة والتنمية: اشتباكات حلب شكلت محاولة من المقاتلين الأكراد لتقويض عملية السلام في تركيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-01-11

أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم فتحات أنفاق تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-29

جعجع: حزب الله أكبر مصيبة في تاريخ لبنان الحديث لأنه عطّل الحياة السياسية ومنع قيام الدولة

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-10

السيّدة فيروز تتقبّل التعازي بوفاة نجلها هالي

LBCI
خبر عاجل
2025-12-30

لمن قاموا بعمليات على منصة صيرفة... تعميم من وزارة المالية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

"السلاح صار عبئا على بيئته وعلى كل لبنان"...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

من 'One Battle After Another' إلى 'Hamnet': الغولدن غلوبس 2026 تفتتح موسم الجوائز في هوليوود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

فنزويلا نقطة تحوّل: واشنطن تعيد رسم حدود النفوذ الصيني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

عام التحوّل الأول: الإصلاحات والتحديات في عهد جوزاف عون – سلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

استئناف نشاط الخماسية: الاصلاحات توازي السلاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

في بيروت محادثات في شأن مؤتمر لدعم الجيش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

ترقّب إسرائيلي لموقف واشنطن واستنفار أمني في مواجهة إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

إيران بين الشارع والدبلوماسية: احتجاجات وتصعيد متبادل مع واشنطن

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 12-1-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:07

قوى الأمن تعمّم صورة مطلوبة بجرم سرقة

LBCI
حال الطقس
00:35

أمطار غزيرة وثلوج كثيفة ورياح قوية… منخفض جويّ يبدأ اليوم

LBCI
أخبار لبنان
12:02

شيخ العقل التقى جنبلاط... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أخبار لبنان
06:26

كرامي: للضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات على المدنيين وتحييد المؤسسات التربوية عن القصف

LBCI
أخبار دولية
23:59

نجل شاه إيران المخلوع حثّ قوات الأمن على "الوقوف مع الشعب"

LBCI
خبر عاجل
05:52

الداخلية السورية: القبض على منفذي التفجير الأرهابي في مسجد الإمام علي بمحافظة حمص

LBCI
خبر عاجل
11:23

ترامب لشبكة إن بي سي: قد نرد على ما يحدث في إيران وأتلقى كل ساعة أو أقل إحاطة بشأن الوضع على الأرض هناك

LBCI
خبر عاجل
09:25

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: ردنا على أي هجوم محتمل سيكون موجعاً وقواتنا المسلحة أعدت خططها للرد على أي هجوم أميركي أو إسرائيلي محتمل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More